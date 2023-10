Dopo la vittoria contro il Paraguay che ha visto Nico Gonzalez partire dal primo minuto, vedremo se nella seconda gara ci sarà spazio anche per Martinez Quarta e Lucas Beltran.

Mercoledì, alle 4.00, l'Argentina scenderà sul campo del Perù. Dopo la vittoria contro il Paraguay che ha visto Nico Gonzalez partire dal primo minuto, vedremo se nella seconda gara ci sarà spazio anche per Martinez Quarta e Lucas Beltran. L'attaccante, sui social, ha postato una foto come segno di buon auspicio in vista di martedì: