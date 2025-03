Comuzzo cresce di valore: è tra i dieci difensori più preziosi in Serie A

Non fino ai 35 milioni offerti dal Napoli per lui a gennaio, ma il valore di Comuzzo è salito molto dall'inizio della stagione

Pietro Comuzzo sta trovando meno spazio nelle rotazioni di Raffaele Palladino in questa seconda parte di stagione. Il tecnico viola, nella nuova difesa a tre, preferisce schierare Pablo Marì al fianco di Ranieri e Pongracic. Eppure il classe 2005 dall'inizio dell'anno ha visto crescere vertiginosamente il suo valore di mercato. Non fino ai 35 milioni offerti dal Napoli per lui a gennaio, ma tanto da entrare nella top 10 dei difensori più preziosi in Serie A. Almeno secondo il sito specializzato Transfermarkt che lo valuta adesso 25 milioni, tanto quanto lo juventino Gatti, Kossounou, Ndicka e Beukema. Tutti appaiati al decimo posto della classifica, dominata dall'interista Bastoni che vale 80 milioni.