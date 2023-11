Chi si rivede! Kalinic al Viola Park: indizio di mercato?

Nella serata di ieri, blitz a sorpresa seguito da un immediato gusto di fantamercato, per Nikola Kalinic, al Viola Park. L’ex attaccante della Fiorentina infatti, attualmente svincolato dopo l’esperienza con l’Hajduk Spalato, ha fatto visita ieri al centro sportivo dei viola, come mostrato dalla storia Instagram che lo stesso giocatore ha postato sul suo profilo. E il blitz di Kalinic non è passato inosservato. Anzi, per qualcuno, l'attaccante croato (35 anni) potrebbe ancora dare una mano importante all’attacco della Fiorentina.