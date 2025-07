Che festa per il matrimonio di Mandragora. Tante presenze viola

Per RolandoMandragora il 2025 è un anno magico, in campo e fuori. Il centrocampista della Fiorentina sul terreno di gioco ha sfoderato una serie di grandissime prestazioni. Mentre fuori ha celebrato il matrimonio pochi giorni fa, come testimoniato sui social. Molte le presenze a tema viola, come Ranieri, Terracciano e Parisi, ma anche ex come Cerofolini e Castrovilli. La coppia ha voluto ringraziare i presenti con questo post sui social: "Non credo esistano parole per rendere al meglio l’emozione che abbiamo provato in quel giorno.