Che coppia! Beltran con Messi: l’attaccante viola realizza il suo sogno (FOTO)

Finalmente, la Nazionale. Dopo una stagione vissuta da assoluto protagonista con la maglia del River ed il grande salto nel calcio europeo, Lucas Beltran ha ottenuto la prima chiamata dall'Albiceleste. L'altra notte contro l'Ecuador l'attaccante viola non era neppure in panchina (mentre l'altro gigliato-argentino, Nico Gonzalez, era uno dei tre attaccanti in campo insieme a Messi e Lautaro) ma per il momento l'importante è far parte del gruppo campione del Mondo, sotto la guida di Lionel Scaloni. Tutta esperienza ed anche soddisfazione per Beltran, che ovviamente non si è fatto mancare neppure una foto ricordo con l'idolo Lionel Messi, come si vede sul suo profilo Instagram.