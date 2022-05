Castrovilli step by step: “Continuano i progressi, sono super carico”

Il n°10 viola lavora sodo in vista del recupero (ancora lontano): "Grazie a tutti per il sostegno. Mi riempite di energia ancora di più"

Aggiornamento social da parte del viola Gaetano Castrovilli sulle sue condizioni di salute. Il n°10 viola dovrà restare fermo ancora a lungo per via del grave infortunio subito nel corso della gara contro il Venezia. Queste le sue parole su Instagram: "Ultima settimana davvero positiva, compresa la bella vittoria dei miei compagni di squadra al Franchi contro la Roma, con tifo super. Per quel che mi riguarda, continuano i progressi. Mi sono allenato tutti i giorni al centro sportivo con Stefano e Simone, fisioterapisti della Fiorentina che mi stanno aiutando tantissimo".

Castrovilli continua entrando nel dettaglio: "Esercizi in palestra, cyclette e piscina... non mi sono fatto mancare niente. Continua infatti ad aumentare anche la percentuale di flessione della gamba: sono super carico per affrontare le settimane che ho di fronte! Grazie ancora a tutti per il sostegno, qui sui social e non solo: mi riempite di energia ancora di più, insieme all'amore che ricevo dalla mia famiglia e dalle mie stelle, Rachele e Furia".