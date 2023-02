Castrovilli, incubi dopo il gol annullato. Rachele: “Mi ha preso a schiaffi”

Piuttosto curiosa la storia che ha postato Rachele Risaliti, moglie di Castrovilli, questa mattina in riferimento alla gara persa contro la Juve. L'ex miss Italia ha raccontato di come il 10 Viola, evidentemente ancora nervoso per il gol annullato, ha continuato a sognare la rete negata anche la notte. Tanto da schiaffeggiare 2 volte la moglie, che l'ha comunque presa sul ridere, durante il sonno. Questa la curiosa storia postata dalla ragazza.