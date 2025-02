Cassano: “Diao ha disintegrato Dodò. Lo ha costretto a stare dietro”

Assane Diao è stato uno dei protagonisti della vittoria del Como. Cassano spiega come ha messo in difficoltà Dodò

Assane Diao è uno dei migliori acquisti dell'ultima sessione di gennaio. ll talento ex Betis sta già stupendo in Serie A, come sa bene la Fiorentina. Al Franchi ha mostrato tutte le sue qualità, facendo soffrire Dodò e tutta la difesa viola. Antonio Cassano a Viva El Futbol, ha analizzato la sua prova:

"Diao ha disintegrato Dodò domenica. Grazie al sua passo e alla sua personalità. Dodò normalmente ti attacca e ti costringe a tornare indietro. Mentre Diao gli ha detto "No tu adesso rimani dietro". Lui è arrivato da pochissimo in Italia, ed ha già segnato 4 volte. Può giocare per le top come Milan, Juventus ed Inter"