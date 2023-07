Mancano soltanto poche ore all'entrata in attività del Viola Park, il gioiello della Fiorentina a cui Rocco Commisso e la società tiene tantissimo. Domani inizieranno gli allenamenti della prima squadra (a porte chiuse) in vista della nuova stagione. E intanto Joe Barone, via instagram, posta una foto con vista di uno dei campi di Bagno a Ripoli, con il Duomo di Firenze all'orizzonte. Non male.