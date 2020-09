Calendario Serie A 2020/2021: per la Fiorentina solo big match in trasferta nel girone di andata

Il calendario 2020/2021 per la Fiorentina ha sicuramente un organigramma particolare. Come riporta questa mattina anche La Repubblica, la squadra di Beppe Iachini si vedrà impegnata in trasferta con tutte le big della Serie A nel girone di andata. Dalla partenza casalinga con il Torino si passerà subito a San Siro contro l’Inter di Conte per terminare il 23 Dicembre con la trasferta a Torino contro la Juventus. Una situazione simile può risultare positiva per la Fiorentina in vista del girone di ritorno dove servirà magari dare quello sprint in termini di risultati e punti ottenuti per un eventuale piazzamento in classifica.

Dal mercato si attendono novità su Torreira dell’Arsenal (SCHEDA)e si cerca un terzino sinistro per completare il pacchetto arretrato considerando il ritorno e la conferma di Cristiano Biraghi. Sul centravanti per ora non vengono riportate novità ma si attendono alcune decisioni interne sulla rosa attuale.

