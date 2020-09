Per i viola la Serie A 2020/21 si inaugura con Fiorentina-Torino. Nel weekend d’esordio del 19/20 settembre dunque, la squadra di Beppe Iachini ripartirà dal Franchi contro la squadra di Giampaolo. Nel weekend successivo invece, la prima trasferta sarà a San Siro contro l’Inter vice-campione in carica: per i nerazzurri si tratterà della gara d’esordio, vista la richiesta di slittamento di una settimana dopo gli impegni europei. IL CALENDARIO COMPLETO

LA PRIMA GIORNATA DI SERIE A