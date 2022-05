Buffon lo elogia e Terracciano apprezza: “Fermi tutti, parla Gigi”

Il n°1 della Fiorentina Terracciano sembra gradire le belle parole spese per lui nientemeno che da Gigi Buffon: il suo ringraziamento

Il n°1 della Fiorentina Pietro Terracciano sembra gradire le belle parole spese per lui nientemeno che da Gigi Buffon. "Mi è piaciuto Terracciano, è stata una sorpresa gradita" - così il portierone, campione del mondo con la Nazionale, a margine dell'evento della Fondazione "Niccolò Galli". E Terracciano non ha perso tempo per ringraziarlo sul suo profilo Instagram.