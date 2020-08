Brancolini: “Ho vissuto il sogno di ogni bambino. Grazie Fiorentina!”

Finita la stagione è tempo di tirare le somme anche per i giovani talenti gigliati. Per Federico Brancolini, dopo il recente esordio in Serie A, è un momento di grande gioia. Questo il post con cui ha voluto omaggiare la Fiorentina:

Si è conclusa la stagione più strana ed impegnativa di tutte… si è conclusa la stagione che segnerà per sempre la mia vita e quella di tutti. Si è conclusa la stagione in cui ho vissuto il sogno che ogni bambino protegge e custodisce dentro di se di giorno in giorno. Soprattutto è terminata come ogni anno la stagione con l’unica convinzione di avere sempre di più il cuore viola. Grazie di nuovo a tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò!