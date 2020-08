Salvezza, la Fiorentina cambi traguardi. Commisso indica la via, parte il dialogo sul mercato con Beppe

L’edizione odierna della Repubblica si sofferma sulle ambizioni del club gigliato, sottolineando come “La salvezza non può e non deve essere un traguardo da raggiungere”. Difficile prevedere invece il futuro di Chiesa, anche se il feeling con Iachini potrebbe fare da trampolino per una possibile permanenza a Firenze. Un dato di fatto invece arriva da Commiso, secondo il quotidiano “Sarà lui ad indicare la via e a condizionare il mercato viola“, dal campo piace la prestazione dell’obiettivo Fares ed il debutto di Agudelo. Si dovranno fare invece valutazioni su Vlahovic che potrebbe partire in prestito, c’è di certo che da ora partirà il fitto confronto tra società e tecnico per operare sul mercato.

