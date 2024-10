Bove su instagram: “Il 4, il 52, il cerchio della vita”. E l’agente punge…

"Qui e ora. Il gol 4 della serata, al 52’. Il cerchio della vita".Edoardo Bove si è goduto una soddisfazione speciale, prendendosi una rivincita sulla Roma, che ha deciso di scaricarlo in estate. Prestazione monstre con tanto di gol dell'ex per il centrocampista classe 2002 che nel post instagram notturno ha citato il quarto gol della serata (come il suo attuale numero di maglia) arrivato al minuto 52 (il numero indossato nelle prime stagioni con la prima squadra della Roma).