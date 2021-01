Borja Valero, Venuti e Drago in coro: “Sempre difficile giocare a Roma, ma siamo carichi”

Alla vigilia di Lazio-Fiorentina i canali social gigliati hanno pubblicato delle mini-interviste flash di pochi secondi ai propri tesserati. Queste le dichiarazioni di Venuti, Borja Valero e Dragowski:

Borja Valero: “Sempre difficile giocare a Roma, però siamo carichi. Vogliamo raccogliere qualcosa di buono”

Venuti: “Lazio squadra forte, sicuramente sarà una partita difficile. Ce la metteremo tutta”

Dragowski: “Andiamo a Roma per prendere i 3 punti e tornare a casa felici, per noi e per i nostri tifosi”

