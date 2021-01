Mallegni (Forza Italia): “Diamo una medaglia a Commisso che vuole investire”

Sulla querelle stadio, che intreccia interessi sportivi e politici, si è espresso stamani Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia: “Arriva uno che decide di mettere 300 milioni per fare un impianto nuovo, che rilanci la squadra, la Toscana, la sua immagine e il Partito Democratico dice no e si dilania nelle discussioni. Commisso se ne poteva stare tranquillamente negli Stati Uniti e invece ha deciso di venire in Italia e di investire. Non facciamole stancare queste persone. Dobbiamo dare una medaglia a Rocco e fargli fare lo stadio che consentirà una rinascita della squadra che rappresenta la nostra regione”.