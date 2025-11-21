Borghi: “Fiorentina svuotata dentro, nel vuoto cresce la negatività”

Stefano Borghi analizza il crollo viola: società in difficoltà e squadra piena di potenziale ma senza punti fermi.

Redazione VN 21 novembre - 15:08

Il giornalista Stefano Borghi, ospite della trasmissione L’ascia o raddoppia, ha analizzato il momento complicatissimo della Fiorentina, soffermandosi sia sulle fragilità societarie sia sulle difficoltà emerse in campo.

La Fiorentina ha un vuoto interno enorme —

La sensazione è che la Fiorentina abbia un vuoto pesante al suo interno. Joe Barone era una figura centrale, quasi totalizzante, e la sua assenza improvvisa ha lasciato un buco difficile da colmare. La proprietà è distante e fa fatica, mentre Pradè si è dimesso alla vigilia di una gara cruciale come quella contro il Lecce, che rappresentava un vero crocevia stagionale. In questo vuoto si infiltra inevitabilmente negatività.

Potenziale ce n’è, ma i punti fermi stanno crollando —

Il materiale tecnico non manca, ma va coltivato. I leader della squadra, però, stanno rendendo molto al di sotto delle aspettative. Kean ha sbagliato reti clamorose, mentre tra Sohm, Nicolussi Caviglia e Fagioli c’è qualità ma anche discontinuità. Comuzzo è un talento che aspettiamo tutti, ma ha commesso errori importanti. Vanoli ha fatto bene a proteggere Ranieri: tra i difensori è probabilmente quello con meno responsabilità.