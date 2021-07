Bonaventura saluta Moena: “Tifosi, paesaggio e intense giornate di allenamento”

Il centrocampista viola ha voluto salutare le Dolomiti con un post pubblicato su Instagram. Da martedì la ripresa degli allenamenti a Firenze

E' stato il primo ritiro da giocatore della Fiorentina per Jack Bonaventura , costretto un anno fa - così come il resto dei suoi compagni di squadra - a saltare l'appuntamento fuori porti con il precampionato. Il centrocampista viola ha voluto salutare le Dolomiti con un post pubblicato su Instagram.

Queste le parole di Bonaventura: "Ciao Moena! Intense giornate di allenamento in un paesaggio fantastico e in una bella cornice di tifosi. Grazie a tutti per essere stati con noi!!!".