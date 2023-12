La Fiorentina ha vinto contro il Torino, vola in classifica e sogna la Champions League. Lucas Beltran, sui social, ha ringraziato pubblicamente il Franchi per l'aiuto continuo

La Fiorentina ha vinto contro il Torino, vola in classifica e sogna la Champions League. Lucas Beltran, sui social, ha ringraziato pubblicamente il Franchi per l'aiuto continuo: "3 punti più a casa, davvero importanti per chiudere l'anno con una vittoria! Grazie a tutti per il vostro sostegno ieri allo stadio".