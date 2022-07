Attraverso Instagram, Gabriel Omar Batistuta si è voluto complimentare con il Milan per il rinnovo di Paolo Maldini come dirigente rossonero. Nel messaggio lasciato dal Re Leone, troviamo anche una speranza coltivata dal bomber argentino che riguarda direttamente la Fiorentina, questo il passaggio accompagnato da una vecchia foto che ritrae i due in azione, in un Fiorentina-Milan del passato: "Magari un giorno ci potremo affrontare di nuovo ciascuno difendendo i propri colori".