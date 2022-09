Basaksehir: non si perde più. Il tweet UEFA che ammonisce i viola

Il prossimo avversario della Fiorentina in Conference League non sarà uno di quelli facili. L'Istanbul Basaksehir di Emre Belözoğlu, infatti, è una macchina macina punti, e come la stessa Uefa ricorda non perde da ben 18 partite consecutive, frutto di 12 vittorie e 6 pareggi. Ecco l'ammonimento ai viola di mister Italiano nel tweet della pagina ufficiale della Uefa Conference League.