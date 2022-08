Barak guarda avanti: “Non vedo l’ora di conoscere meglio i compagni e Firenze”

Poco più di un allenamento con i nuovi compagni e lanciato subito titolare da Italiano in una sfida di alto livello contro il Napoli. Le prime ore di Antonin Barak a Firenze sono state un rincorrersi di emozioni, ma il ceco ha voglia di calarsi a piene mani nell'ambiente viola: "Prima prova. Grazie per il supporto! Non vedo l’ora conoscere ancora meglio tutti miei compagni e tutta Firenze!" ha scritto su Instagram