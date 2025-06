Baggio: “Mi sentivo in colpa a Firenze. Non volevo nemmeno lo stipendio”

Rifiutavo lo stipendio? "Andavo a ritirare la busta, ma non avevo il coraggio di metterla in banca. Perché mi sentivo in colpa. Perché non giocavo e mi vergognavo. Sono fatto così. Sei mesi così, poi prima di Natale mi chiama il segretario e mi chiede dove ho messo gli assegni. Io un cassetto in entrata dove avevo messo le sei buste. Dico: "Le ho qua". Lui risponde: "Cosa aspetti a metterle in banca?". Dicevo andrò, andrò... Poi ho dovuto farlo. Però se fosse stato per me... Era un atto dovuto. Dovuto perché io mi sentivo veramente amato da questa gente che non avevo ancora giocato. Mi è rimasto dentro. Per questo è stato così difficile andare via per me"