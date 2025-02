Arthur al Girona, che presentazione! Palleggia insieme ad un cane

Arthur Melo , dopo sei mesi vissuto da esubero con la Juventus, ha finalmente ritrovato squadra. Dopo il Barcellona, nuova tappa in Spagna: al Girona , squadra che, l'anno scorso, ha sorpreso tutto il mondo qualificandosi per la Champions League. Oggi davanti a qualche spettatore, si è svolta al "Municipal de Montilivi" la sua presentazione ufficiale. Palla in mano, qualche palleggio, sorrisi e saluti.

Tutto regolare, fino a quando, insieme a lui, arriva "Canya", il cane mascotte (non ufficiale: la mascotte vera e propria è una mosca chiamata Sisa) della squadra. Per la precisione Canya è legata al mondo "Gosbi", azienda locale di cibo per animali. Insomma, ad un certo punto della presentazione, Arthur prende una piccola palla ed inizia a giocare con la dolce Canya in mezzo al campo, accompagnato dagli "Olè" del pubblico, tra lo stupore e qualche risata. Ecco qui di seguito il video pubblicato sul profilo Instagram del Girona: