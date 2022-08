Anche la UEFA gasa: “Tifosi viola, siete carichi?” e il gol di Mutu al PSV

L'entusiasmo è alle stelle a Firenze per il ritorno in Europa, e a contribuire all'alzamento della temperatura è la stessa UEFA attraverso i propri canali social: la massima organizzazione di calcio europeo ha infatti twittato il gran gol di Mutu in casa del PSV Eindhoven nell'aprile del 2008, in Europa League. Notti che a Firenze tutti non vedono l'ora di poter rivivere...