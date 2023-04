Amrabat diventa uomo-immagine: in Marocco sponsorizza automobili

Amrabat in una nuova veste: quella di testimonial per una casa automobilistica in Marocco

Sui social è possibile trovare alcune immagini di una campagna pubblicitaria della MG Motor, casa automobilistica inglese che ha scelto Sofyan Amrabat come testimonial per il Marocco dopo il grande percorso della Nazionale di Regragui ai Mondiali in Qatar. Secondo fonti marocchine, il mediano della Fiorentina ha firmato per 2 anni a 800mila euro, diventando uomo-immagine oltre che uomo-squadra, sia col Marocco sia in viola. In attesa di capire, dopo il finale di stagione, cosa succederà sul mercato.