Altro giro, altra visita: oggi Primavera e Femminile al Viola Park

Il nuovo quartier generale della Fiorentina ospiterà anche le formazioni femminile e Primavera

La sentenza sul ricorso con possibile sospensiva è stata rinviata , e così i lavori al Viola Park proseguono. Sotto tanti occhi speciali: la Fiorentina Femminile e la formazione Primavera al completo sono state protagoniste in mattinata di una visita al quartier generale viola in costruzione. Ecco le immagini postate sui social gigliati:

Il tecnico Antonio Cincotta ha aggiunto sui propri social: "Bisogna avere radici forti per non andare dove tira il vento. Per la prima volta, insieme alla squadra, abbiamo visitato il cantiere del "Viola Park". E' bello vedere, in un paese con tante strutture fatiscenti, la Fiorentina andare controcorrente".