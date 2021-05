Giovane, calabrese e… viola: Tedesco è il profilo perfetto se salta Gattuso

Una serie di coincidenze sembrano spingere Tedesco verso Commisso: eccole tutte riassunte, in attesa di rilevare movimenti concreti

Redazione VN

Nelle ultime ore la candidatura di Gennaro Gattuso per la panchina della Fiorentina sta perdendo quota, e la Fiorentina, secondo molte fonti, sta cominciando ad accelerare su altri fronti per non rimanere con un nulla di fatto. Tra i vari profili passati in rassegna dai quotidiani, figura quello di Domenico Tedesco, italiano trapiantato in Germania, molto giovane e attualmente tecnico dello Spartak Mosca.

Ebbene, Tedesco, ad un'occhiata più da vicino, sembra veramente l'identikit perfetto per Rocco Commisso: è nato in Calabria, come Gattuso e come il presidente della Fiorentina; è emigrato da piccolo con la sua famiglia e ha costruito la propria fortuna all'estero; è ancora giovane, ha 36 anni ed è nel pieno della sua maturazione tecnica. Ha una laurea in ingegneria industriale, esattamente come Commisso, cui aggiunge un Master in gestione dell'innovazione.

Non solo: in Germania ha allenato Stoccarda, Hoffenheim e Schalke 04, con esperienze anche in Champions League, prima di passare nel 2019 allo Spartak Mosca, che è la squadra in cui militava Aleksandr Kokorin prima di essere acquistato dalla Fiorentina. Tedesco, dunque, conosce l'attaccante russo e potrebbe tentare di recuperarlo per la causa viola. Che gli sta molto a cuore: in una recente intervista a TMW, l'allenatore ha dichiarato: "La Fiorentina è una squadra che mi è sempre piaciuta. Dopo un Galatasaray-Schalke mi fecero una domanda su Fatih Terim: risposi che ero affascinato dalla sua Fiorentina, da come la faceva giocare. Per cui seguivo la Fiorentina, anche se questo non vuol dire che sia esattamente un tifoso". Il gradimento verso la squadra viola, insomma, non sarebbe da costruire da zero.

Il campionato russo lo ha visto chiudere al secondo posto, dietro solo allo Zenit e davanti di un punto ai cugini della Lokomotiv, mentre sul suo ex attaccante Kokorin ha detto, sempre a TMW: Posso capire la sua decisione. Per lui è stata forse l’ultima possibilità di andare in uno dei massimi campionati europei. È davvero un bravo giocatore. Purtroppo qui allo Spartak è stato un po’ sfortunato a seguito degli infortuni. Gli auguro buona fortuna a Firenze".

Secondo i giornali di oggi, dicevamo, Tedesco è nel roster degli allenatori che potrebbero interessare alla Fiorentina in caso di no definitivo di Gattuso. Noi ancora non sappiamo se ci siano stati o meno contatti ufficiali, ma immaginiamo che un profilo del genere non possa che intrigare il presidente Commisso.