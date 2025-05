Adani: “Vedrei bene Kean al posto di Lukaku, sarebbe un passo in avanti”

Non si placano le voci sul futuro di Moise Kean. Per Lele Adani la sua destinazione ideale potrebbe essere il Napoli

L'assenza di Moise Kean nei primi 45 minuti è stata pesante per la Fiorentina di Palladino. L'attaccante ex Juventus oltre ad essere un goleador è un'importante fonte di gioco per la viola. Lele Adani perlando proprio del numero 20 ha analizzato la sua prossima possibile destinazione, queste le sue parole a Viva el Futbol:

"In questo momento Kean è alla Fiorentina, ma vedremo cosa succederà in estate. Per fare un campionato davvero di alto livello la viola dovrebbe arrivare in Champions. Moise invece potrebbe compiere un passo in avanti, magari con Conte al posto di Lukaku. Li vedrei bene assieme"