Adani: “Juve non dominante. La Fiorentina pareggia perché è una squadra vera”

"È stata la miglior partita della Juventus nell’ultimo periodo, i bianconeri hanno segnato due gol e altri ne hanno evitati le grandi parate di De Gea. La Juventus ha fatto il sufficiente per vincere, ma la gara è finita 2-2 perchè la Fiorentina è una squadra vera, seria, compatta e che attacca rischiando l’uno contro uno, e che segna perchè occupa l’area di rigore. I viola hanno meriti. La Juventus vive le partite senza mai dominarle, non prende mai il largo lasciando le gare in bilico… finendo per pareggiarle. Ogni volta che gli avversari vanno in area juventina fanno gol, la squadra è precaria”.