La Fiorentina non dimentica Gonzalo Rodriguez che compie oggi 37 anni. Il difensore argentino ha indossato la maglia viola per più di 200 volte, realizzando anche 25 goal in tutte le competizioni. Questi gli scatti con i quali il club gigliato celebra il difensore rocker, ritiratosi pochi mesi fa dal calcio giocato.

