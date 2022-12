Zurkowski e Maleh le chiavi per Sabiri e Dominguez? Il punto

Due giocatori in uscita, altrettanti obiettivi in entrata. Operazioni non semplici, ma la Fiorentina vuole sfruttare le due pedine di scambio

Zurkowski e Maleh sono già al centro del mercato viola. I due centrocampisti sono in uscita, ma - scrive La Nazione - saranno la chiave giusta e indispensabile per formalizzare i colpi in entrata. Il polacco potrebbe andare ad incastrarsi nell'affare Abdelhamid Sabiri, per accontentare una Samp che non chiede meno di 15 milioni. Senza trascurare l'interesse di Empoli e Bologna, dove può essere il perno per imbastire altre operazioni. Anche Maleh resta proprio in ottica Bologna: i rossoblù hanno chiesto il centrocampista e la società viola ha rimesso sul piatto l’interesse per Dominguez. Rispetto all'operazione-Sabiri, la strada che porta all'argentino è decisamente più in salita, ma occhio anche all'interesse del Torino.