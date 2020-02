Verso Udine: tridente ancora rimandato. Pulgar sarà il titolare della regia viola

Da Radio Bruno arriva il punto sull’allenamento viola in vista della sfida contro l’Udinese: ancora non sono stati sciolti dubbi sul modulo che userà Beppe Iachini nella trasferta di sabato, vista l’assenza di Dalbert che complica la scelta del solito 3-5-2, anche se la sensazione è che il mister voglia confermare il modulo fin qui sempre utilizzato adattando Igor o Venuti sulla fascia sinistra. Pulgar è in vantaggio su Badelj, per Iachini è lui il titolare della regia viola. Per l’importanza della sfida il tecnico viola non azzarderà le 3 punte, con Chiesa che giocherà ancora in attacco nonostante il grande finale di partita col Milan quando è passato sulla fascia destra. Accanto a Federico è ancora in vantaggio Vlahovic visti anche i numeri del serbo, che in trasferta riesce a rendere al meglio. Cutrone sarà la possibile alternativa a gara in corso.