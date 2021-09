Vecino: “Quando torno a Firenze mi tornano in mente tante cose”

I ricordi, l'emozione di tornare al Franchi: Firenze è sempre speciale per Matias Vecino

Ex viola e di nuovo protagonista con la maglia dell'Inter dopo una stagione sfortunata per via degli infortuni, Matias Vecino ha parlato a Dazn nell'immediato prepartita di Fiorentina-Inter: "Mi vengono in mente tante cose quando torno a Firenze, soprattutto il ristorante davanti allo stadio in cui andai subito dopo le mie visite mediche. L’anno scorso sono stato fuori per infortunio per diverso tempo. Quest’anno sto bene e voglio trovare continuità".