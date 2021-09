Tosto: “Vlahovic rinnoverà, i soldi verranno dopo. Viola, ancora ampi margini”

Il parere dell'ex difensore sulla Fiorentina: cosa conviene a Vlahovic e il calcio di Italiano tra i temi trattati

Intervenuto a Tmw Radio, l'ex difensore Vittorio Tosto - una manciata di presenze anche con la Fiorentina - ha commentato i fatti relativi ai temi di casa Fiorentina: "Sottil? È un giovane forte, con grande tecnica ed esplosività nelle gambe. In una piazza difficile come Firenze, se lui riuscisse a dimostrare la forza che ha nelle gambe, la Fiorentina si ritroverà un nuovo Chiesa. Vlahovic? Stravedo per Commisso, è un idolo. Credo che alla fine Vlahovic rinnoverà, Rocco è un presidente forte e dovrebbe essere riconoscente verso la società seguendo l'esempio di Berardi. Ora bisogna sedersi a un tavolo e trovare le condizioni giuste. Vlahovic può crescere ancora tanto e i prossimi due anni li deve trascorrere alla Fiorentina. I soldi, in una fase di crescita, vanno messi in secondo piano. Nel calcio esiste un detto, ovvero "più di un pollo al giorno non puoi mangiare", più avanti guadagnerà".