Torino a caccia di rinforzi a centrocampo a causa delle carenze. Come scrive Tuttosport, rimangono papabili Duncan (vicino tuttavia al Cagliari), Kurtic del Parma e non tramonta la suggestione Pulgar, specie se la Fiorentina dovesse prendere quel Torreira a lungo vagheggiato da Giampaolo in regia.