Stadio sotto accusa: multe da 50.000 euro e 166 euro per i tifosi dopo la Juve

Il Franchi è di nuovo al centro dell'attenzione, sia dentro che fuori dal campo. Dopo la multa salata da 50.000 euro e la diffida da parte della curva del tifo viola, inflitte dal Giudice Sportivo per la coreografia controversa apparsa prima della partita contro la Juventus, i legali della Fiorentina stanno valutando l'eventualità di un possibile ricorso. Ma non sono solo le sanzioni verso i tifosi a far parlare: ben 11 supporter sono stati multati con una somma di 166 euro ciascuno per aver occupato posti diversi da quelli assegnati durante l'incontro. Lo scrive La Nazione.