SONDAGGIO – Chi vi è piaciuto contro la Virtus Verona

Diteci i vostri tre viola preferiti nella quarta amichevole della Fiorentina contro la Virtus Verona

Quarta e ultima partita svolta a Moena, Italiano cambia i suonatori con pochissime eccezioni. Dopo che ieri il giovane Bianco era stato il più votato, oggi chi vi è parso in particolare forma fra gli undici scesi in campo a inizio match? Per non falsare il sondaggio vi chiediamo di votare al massimo per tre giocatori.