Scontri post Fiorentina-Spezia: scattano tre Daspo, uno per un tifoso viola

Destinatari delle misure di prevenzione un tifoso viola, raggiunto da Daspo di 3 anni e denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, e due supporter spezzini

Come riportato dall'Ansa, sono stati emessi tre Daspo dal questore di Firenze Filippo Santarelli per i disordini avvenuti in occasione della partita Fiorentina-Spezia del 31 ottobre scorso, quando al termine del match due gruppi di tifosi si sono fronteggiati - senza comunque venire a contatto - nel viale Lavagnini.

Destinatari delle misure di prevenzione un tifoso viola, raggiunto da Daspo di 3 anni e denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, e due supporter spezzini, raggiunti da Daspo di 3 e 5 anni. Entrambi sono anche stati denunciati per violenza e minaccia aggravata in concorso a pubblico ufficiale. La procura dovrà inoltre decidere se comminare l'obbligo di firma per i due durante lo svolgimento delle partite, per lo stesso periodo di durata dei Daspo.