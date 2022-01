Piatek/2: “Qui per l’Europa. Pistolero? Vi spiego come nasce la mia esultanza”

Piatek risponde ai tifosi della Fiorentina e spiega da dove nasce la sua esultanza e il suo soprannome

Dopo la conferenza stampa di presentazione, il nuovo attaccante viola Krzysztof Piatek ha risposto anche alle domande social di alcuni tifosi: "Essere chiamato 'pistolero'? Mi piace tanto, l'ho scelto io come soprannome. L'esultanza? Preciso che è con una sola pistola, non due. Nacque alla prima partita che giocai con il Genoa in Coppa Italia contro il Lecce. Segnai quattro gol e dato che tutti mi chiamavano bomber, cioè uno che esplode, mi venne spontaneo fare il gesto della pistola, dunque pistolero. Quali obiettivi per il finale di stagione? Penso che possiamo arrivare in Europa, per la Fiorentina sarebbe importante. Io sono qui per aiutare la squadra".