Penzo: “Vlahovic come Chiesa, i loro club non li sostengono abbastanza”

Interessante parallelismo offerto da Domenico Penzo tra Vlahovic e Chiesa: due giocatori che stanno rapidamente crescendo in due club in difficoltà per diversi motivi

"Nonostante il cambio di allenatore, la Fiorentina si trova in una posizione delicata. Non sarà facile per nessuna delle due squadre prevalere sull'altra domenica. La cosa che mi stupisce è vedere i viola in quella zona di classifica, può darsi che i giocatori accusino oltremodo questa situazione. In questi momenti avverti troppa tensione, e trovare responsabilità o colpe diventa davvero molto difficile. Chiesa? Una delle poche note liete, per la Juventus. Non si poteva pensare di fare bene in Europa con giocatori che devono maturare ancora tanto a livello internazionale. E in Italia era inevitabile che prima o poi il ciclo si chiudesse. Vlahovic? Del fatto che sia un giocatore interessante se ne stanno accorgendo in molti, senza di lui la Fiorentina sarebbe ancora più in basso. Anche lui paga quello che paga Chiesa nella Juventus, ovvero gioca in un club che non riesce a sostenerlo. Ecco allora che devi sostenere anche le critiche che non meriti".