New entry per il match contro il Venezia: Fogli verso la convocazione

Gabriele Fogli, portiere classe 2003, può prendere il posto di Dragowski ed essere convocato in prima squadra per la prima volta

Come sappiamo Dragowski contro il Venezia non ci sarà e Terracciano riprenderà il suo posto tra i pali. Proprio per l'assenza del polacco, si libera un posto tra i portieri viola e quindi, come riportato da Radio Bruno, sarà Gabriele Fogli verrà convocato con la prima squadra.