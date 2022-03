Mandorlini: “Viola, l’Europa è alla portata. Scarso cinismo? E’ solo un momento”

L'ex tecnico esalta la Fiorentina

"Due squadra che stanno bene. La Fiorentina ha perso due gare nei minuti finali meritando qualcosa in più. Il Verona è sereno, tranquillo, non ha niente da perdere. E’ una partita difficile, ma i Viola hanno le qualità per fare bene. Simeone? E’ un giocatore importante. A Firenze ci si aspettava molto di più. E’ un giocatore generoso a volte troppo. Quest’anno corre di meno ed è più lucido nella finalizzazione, i numeri parlano chiaro. Ma anche la Fiorentina è fortissima in attacco, solo nelle ultime due partite è riuscita a calciare una quarantina di volte, poi è un momento un po' così con la palla che non vuole entrare... Scarso cinismo? Si può allenare quante volte riesci ad arrivare alla porta avversaria. Credo che Vincenzo stia facendo di tutto per migliorare questo aspetto, ma ripeto è solo un momento. Gol nei minuti finali? Io credo un po' più nella causalità. Le prestazioni sono state complete, non credo che le ultime due gare siano da imputare ad un determinato atteggiamento. Serve insistere e continuare su questa strada perchè ci sono tutte le opportunità per puntare all'Europa. Un piazzamento europeo è alla portata della Fiorentina per le qualità che mette in campo"