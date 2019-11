L’ex Verona Hallfredsson: “L’Hellas fatica a segnare, ma dietro è molto forte. La Fiorentina ha un po’ deluso… “

Le parole dell’ex Verona Emil Hallfreðsson, rilasciate ai micorfoni di Radio Bruno

L’Hellas ha iniziato molto bene, con la Fiorentina sarà sicuramente una bella partita , il punto debole dei gialloblù è la scarsa realizzazione di queste prime giornate, mentre il reparto difensivo ha fatto molto bene fino ad adesso. La Fiorentina ha un po’ deluso per la grande qualità della rosa che ha a disposizione, ma potrà fare tanti punti da qui in avanti. Pradè ? Mi ha portato anno scorso ad Udine, è un grandissimo professionista, e sicuramente avrà fatto le scelte più adatte per la squadra. De Paul? E’ un giocatore veramente forte, può fare la dfferenza anche nella Fiorentina, come in ogni top club italiano.