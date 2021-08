L’Atalanta pronta a scavalcare il Marsiglia per Lirola. E Zappacosta attende

Ore importanti per definire il terzino destro di Fiorentina e Atalanta, costretta sul mercato dalle condizioni di Hateboer

La Nazione assicura che l'Atalanta è pronta a sferrare la propria offensiva per Lirola, mettendo sul piatto 13 milioni, uno in più del Marsiglia. Così facendo, si libererebbe la strada per arrivare a Zappacosta, anche se Stryger Larsen rimane un'opzione praticabile. La Gazzetta dello Sport, però, sottolinea come l'Atalanta sia al limite degli stranieri consentiti, e per questo dovrebbe prendere proprio l'italiano ex Genoa, oppure trattenere Sutalo in rosa, ipotesi più complicata.