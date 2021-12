La vostra letterina a Babbo Natale (Paolo)

La terza letterina è di Paolo tifoso soddisfatto con una richiesta sola che non ci resta che leggere

arrivo a queste festività natalizie molto soddisfatto per quanto è stato fatto soprattutto nella seconda parte dell'anno. Mi piace molto la coesione che si è creata fra squadra, allenatore e società e questo penso ci porterà a raggiungere presto dei risultati importanti. Comunque, al di là dei traguardi che possono anche sfuggire per dettagli o sfortuna, ringrazio la Società ed in primis il Presidente Commisso per l'impegno economico e non solo per la nostra Fiorentina: l'importante per me era tornare ad essere una squadra competitiva e tale obiettivo è già stato raggiunto. Per quanto riguarda gli acquisti non ho nulla da chiedere anche perchè vedo che la Società ci sta già pensando a dovere con una programmazione sconosciuta alla vecchia gestione. L'unica cosa che mi auguro è che presto venga rinnovato il contratto a Vincenzo Italiano, secondo me un allenatore che farà molta strada e che potrà portarci nel medio periodo a quello che ora sembra irraggiungibile.