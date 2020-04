La proposta: “Sviluppiamo la mascherina da calcio per gli atleti”

Il dottor Marc Van Ranst, consulente del governo belga per l’emergenza Covid 19, ha lanciato una proposta alquanto particolare parlando al quotidiano Le Soir. L’idea è quella di sviluppare mascherine specifiche per calciatori, da indossare durante l’attività sportiva agonistica:

L’ipotesi di vedere calciatori in campo con una mascherina sul viso è da valutare. Non si tratterebbe comunque di mascherine chirurgiche, totalmente inadatte. Sul web è possibile trovare modelli anti-inquinamento per giocatori di football americano e ciclisti senz’altro più comodi.