La Fiorentina ha costruito la rimonta sui calcio da fermo: i numeri

“Il gol? E’ dietro l’angolo?“. Titola così il Corriere Fiorentino che sottolinea come nessun’altra squadra in Serie A ha segnato quanto quella viola su calcio da fermo. L’ultimo esempio è il match contro l’Udinese. I gol su palla inattiva sono 4, ai quali vanno aggiunti i tre calci di rigore trasformati da Pulgar. Le reti di testa sono state tre, solo Cagliari, Inter e Torino hanno fatto meglio con quattro. Sui dodici gol messi a segno, un terzo esatto è arrivato dai piazzati. Una percentuale che salirebbe ulteriormente se considerassimo i calci di rigore. Gol che portano punti: 7. La Fiorentina ha costruita la propria classifica sui calci piazzati. I “caccia” più letali sono Pezzella e Milenkovic: il prima ha segnato un gol, il secondo due. Solo il Torino, che ha mandato a segno tre difensori, ha fatto meglio. Su calcio piazzato Montella toccò l’apice nel 2012-13: 23 reti. Nessuno in Europa seppe far meglio.

LA FIORENTINA E I CALCI PIAZZATI: PARLA L’EX COLLABORATORE DI MONTELLA