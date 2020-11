Ancora Inzaghi: “Partita perfetta, altrimenti vincere a Firenze sarebbe stato impossibile”

Fiippo Inzaghi ha espresso i suoi giudizi a caldo dopo la trasferta di Firenze (RIVIVI IL LIVE):

“Insigne decisivo come tutti coloro che ci hanno dato una mano nella ripresa. Sapevo di poter attingere alla mia panchina. Oggi è stata la partita perfetta, senza di essa non si vince a Firenze. Non ho mai temuto di perderla, anche se siamo partiti un po’ contratti, e tutte le volte che ripartivamo avevamo la palla per fare male. A momenti ci pareggiano, ma a parte quell’occasione Montipò non è stato mai impegnato. Potevamo chiuderla prima, questo sì. Così possiamo dare filo da torcere a tutti. In cosa noi superiori? Abbiamo semplicemente dato il 120%, poi uno deve sperare nella giornata storta di Ribery che è un giocatore straordinario…”.